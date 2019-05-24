В "Приватбанке" прокомментировали судебное разбирательство в США против Коломойского и Боголюбова

Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших собственников - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что обращаясь с иском в американский суд, Приватбанк требует возмещения убытков, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие.

"Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает Приватбанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных Приватбанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что вслед за иском к Коломойскому и Боголюбову, с которым Приватбанк обратился в английский суд относительно иных кредитов с признаками мошенничества, это производство в США является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые Приватбанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними лиц к ответственности за убытки, нанесенные банку.

Напомним, что Нацбанк и "ПриватБанк" выиграли у компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским суды, через которые фирмы хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Кабмин обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Жалоба была подана в суд 16 мая.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и КМУ о неправомерности национализации "Приватбанка". Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что отмена решения нанесет удар по кредитному рейтингу Украины.

Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.

"Приватбанк" перешел в государственную собственность в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года - еще на 38,5 млрд гривень.

Prioritet.org

http://prioritet.org