В проект госбюджета заложен курс 29,4 грн/долл. на конец 2019 года

Проект государственного бюджета 2019 года предусматривает курс гривны на уровне 29,4 грн/долл. до конца года.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о государственном бюджете на 2019 год No9000.

В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года в 29,4 грн/долл.

Сейчас курс находится на уровне около 28,10 грн/долл.

При этом рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, а номинальный ВВП вырастет до 3 946,9 млрд гривен.

Индекс потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.

Напомним, в правительственном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы средний обменный курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,2 грн/доллар.

По базовому сценарию, который положен в основу проекта государственного бюджета, на конец 2019 года доллар в Украине будет стоить 29,4 +/-2 грн/доллар.