В проекте госбюджета-2020 предусмотрена минималка 4723 гривни

В следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3%.

Согласно проекту бюджетной декларации, доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 млрд грн, расходы - 1185,3 млрд грн. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на документ.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 миллиарда гривень, расходы - 1185,3 миллиарда гривень.

Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, который есть в распоряжении Экономической правды.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Напомним, что 18 октября Рада утвердила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год", подготовленное парламентским бюджетным комитетом, что означает принятие проекта госбюджета в первом чтении.

Доходы проекта госбюджета на 2019 года предусмотрены в сумме 1 026 131 800 000 грн, в том числе доходы общего фонда - 928 507 900 000 грн и доходы специального фонда - 97 623 900 000 грн.

Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 112 130,0 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005 767 500 000 грн и расходы специального фонда - 106 362 400 000 грн.

Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89 989 300 000 грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 69 617 200 000 грн и предельный объем дефицита специального фонда - 20 372 100 000 грн.

По материалам: Экономическая правда