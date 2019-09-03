В прокуратуре подсчитали убытки Украины от пяти лет аннексии Крыма

Пять лет аннексии Крыма Россией нанесли Украине более 1 триллиона гривень убытков, сообщает прокуратура АР Крым (Киев) со ссылкой на данные расчета, проведенного "Гильдией оценщиков Украины".

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - говорится в ответе прокуратуры на запрос "УНН".

Основная причина убытков - ограничение доступа к использованию имущества и нарушение имущественных прав Украины. После аннексии РФ "национализировала" более 4000 украинских предприятий и учреждений. Иски о компенсации Россией убытков неоднократно становились предметом разбирательства международного арбитража.

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны - ред.)", - добавили в прокуратуре.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о том, что оккупанты засекретили все данные об экономической активности на территории Крыма. "Они даже засекретили все данные об экономической активности на территории Крыма. То есть, оно никак не работает", - поянсил он.

В гаагском арбитраже рассматривается целый ряд исков украинских компаний к РФ, в частности, от НАК "Нафтогаз Украины"; "Укрнафты" и ООО "Стабил", Игоря Коломойского и ООО "Аэропорт "Бельбек", ООО "Лугзор", "Днипроазота" и других.

Как писало ZN.UA, украинские компании обосновывают свои иски нарушением РФ украино-российского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Указанное соглашение - пожалуй, единственный инструмент, позволяющий им отстоять свои права в рамках международного права.

По материалам УНН