В прошлом году в Украине 80% дорожно-ремонтных работ провели некачественно

В Украине 83% дорожно-ремонтных работ, которые проводили в 2016 году, были некачественными. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

По полученным данным, в марте текущего года специалисты "Укравтодора" и государственного предприятия "Дорцентр" проверили качество проведенных ремонтных работ на 132 объектах в 21 области Украины. Результаты проверки показали, что не имеют явных дефектов все лишь 23 объекта, еще 57 объектов имеют незначительные дефекты, а у 52 объектов были обнаружены серьезные недостатки.

"Наиболее распространенными дефектами после проведенных ремонтных работ являются разрушения и деформации на новом покрытии, в том числе выбоины, трещины, раскрытие стыков, проседание дорожного покрытия, а также незаконченные в полном объеме работы", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что все дефекты появились из-за технических ошибок, использования неподходящих материалов или проведения работ в неподходящих погодных условиях.

По словам главы "Укравтодора" Славомира Новака, ответственность за технические дефекты полностью лежит на подрядчиках. При этом он подчеркнул, что именно подрядчики и должны устранять эти дефекты.