В "Райских документах" фигурируют 68 украинцев

В международном расследовании Paradise Papers ("Райские документы") фигурируют 68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин).

Об этом говорится в пресс-релизе аналитической системы YouControl, который был обнародован 5 декабря, передает Deutsche Welle.

Из 57 офшоров, собственниками которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.

Две трети украинцев-основателей офшоров "Райских документов" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Со слов аналитиков YouControl, офшорами пользуются как группы компаний, занятые в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие "стартапы", которые разрабатывают компьютерные программы.

Для некоторых видов бизнеса, в частности в сфере IT, использование офшорных и "полуофшорных" компаний вообще является жизненно необходимым, ведь сейчас выход на большое количество международных платформ для распространения своей IT-продукции возможен именно через иностранные компании. Так же они получают доходы именно на счета в иностранных банках, утверждают аналитики.