В РФ заявили о подготовке переговоров "нормандской четверки"

На данный момент готовится телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Юрий Ушаков, передает "ТАСС".

"Имеется в виду провести телефонный разговор, который сейчас готовится. Его дата не определена, сейчас этот вопрос в проработке, но, очевидно, будет до конца июня", - говорится в сообщении.

Также Ушаков отметил, что в рамках саммита G20, который пройдет в июле в Германии, встреча "нормандской четверки" не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины допускают, что встреча глав стран "нормандской четверки" может состояться этим летом. Заместитель министра внутренних дел Украины Елена Зеркаль заявила, что эта встреча вполне реальна. По ее словам, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель очень ангажирована в этот процесс.