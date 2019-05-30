В России назвали сроки очистки нефтепровода "Дружба" от некачественной нефти

Для полной очистки нефтепровода "Дружба" от некачественной нефти потребуется от шести до восьми месяцев. Об этом заявил вице-президент российской "Транснефти" Сергей Андронов в интервью изданию КоммерсантЪ.

"Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн... По нашим прогнозам, на это (очистку - ред.) потребуется около шести-восьми месяцев", - сказал он.

По словам Андронова, чистая российская нефть уже поставляется в Беларусь, Словакию, Чехию и Венгрию.

"Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Беларуси, с 10 мая - в порт Усть-Луга, а с 23 и 29 мая соответственно через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию", - добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе Москва и Минск договорились, что Россия вернет реверсом один миллион тонн загрязненной нефти с территории Беларуси обратно в свою систему и разместит ее в подготовленных емкостях. Эти меры позволят разблокировать экспорт Urals по северной ветке "Дружбы". С 24 мая по 27 мая - Беларусь вернула России 80 000 тонн "грязной" нефти.

Сообщалось, что "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Евросоюз по магистральному нефтепроводу "Дружба".

По материалам: Коммерсантъ