В России назвали вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"

В качестве ответа на санкции против газопровода "Северный поток-2" Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью росСМИ.

Рябков отметил, что те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал замминистра.

Вместе с тем ранее замминистра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Напомним, США установили условия для снятия санкций с России. Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям из-за агрессии в отношении Украины.

Ранее издание Der Standart заявило, что гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг шпионил на восточногерманскую тайную полицию Штази с 1974 года.

