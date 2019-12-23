В России отрицают подписание договоров на прямые поставки газа в Украину

В России отрицают подписание договоров на прямые поставки газа в УкраинуУ России нет прямых контрактов с украинскими компаниями на поставку газа в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает "Интерфакс".

Российский вице-премьер отметил, что "сегодня на Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - заявил Козак.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы [связанные с транзитом] будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - добавил он.

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