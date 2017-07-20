В России уволили директора компании, замешанной в скандале с турбинами Siemens

В России уволили генерального директора компании "Силовые машины", замешанной в скандале с турбинами Siemens.

Как сообщает "Интерфакс", 19 июля совет директоров "Силовых машин" принял решение о досрочном прекращении полномочий Романа Филиппова.

13 июля Филиппова допрашивали в России по уголовному делу о разглашении гостайны.

"Силовые машины" - младший партнер германского концерна Siemens в СП "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), где были изготовлены четыре газовые турбины для ТЭС, оказавшиеся в Крыму вопреки режиму санкций.

Немецкий концерн продал четыре газовые турбины "Технопромэкспорту" в 2015 году. Обе компании утверждали, что это оборудование будет направлено на Таманский полуостров, отделенный от Крыма Керченским проливом.

В начале июля Siemens заявил, что турбины "против воли" компании были поставлены в Крым вместо Тамани. Немецкий концерн подал в арбитражный суд Москвы иск против российской госкомпании "Технопромэкспорт", строящей электростанции в Крыму, требуя вернуть газовые турбины, поставленные в обход санкций на аннексированный РФ полуостров.

В 2014 году ЕС запретил компаниям еврозоны вести бизнес с Крымом.