В России задержан экс-бизнес-партнер Таруты по ИСД

В России задержан один из учредителей "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан.

Эту информацию подтвердил "Украинской правде" депутат Сергей Тарута.

"По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", - сообщил Тарута.

По словам Таруты, Мкртчан не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.

"Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий", - сообщил Тарута.

В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

"А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах.", - добавил Тарута.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.

Владельцами еще 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.