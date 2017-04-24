В России заявили, что отказались от поставок угля из ОРДЛО

Россия не нуждается в угле с контролируемых ей территорий ОРДЛО, и продолжает поставлять в Украину коксующийся уголь.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на "ТАСС".

"Мы ежемесячно поставляем около 1 миллиона тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли", - уточнил он.

Игорь НасаликМинистр энергетики и угольной промышленности УкраиныНасалик обещает инициировать запрет на ввоз угля антрацитовой группы из РФСказано 3 марта 2017 г.Статус обещания: Выполнено

При этом по его словам, поставок угля с неконтролируемых Украиной территорий не ведется.

"У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась... Они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в этом угле нет потребности", - заявил Назаров.

Напомним, 19 апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило на рассмотрение Кабинета министров проект решения о запрете поставок угля энергетической группы из РФ.

Ранее Президент Петр Порошенко предложил рассмотреть на заседании СНБО вопрос о вероятной конфискации угля, добытого на территории ОРДЛО, который будет завозиться в Украину под видом российского.

Слово і Діло

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