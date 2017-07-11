В России заявили, что "в любом случае" запустят турбины Siemens в оккупированном Крыму

Минэнерго России по-прежнему рассчитывает, что первые блоки теплоэлектростанций (ТЭС) в аннексированном Крыму могут быть запущены в первом квартале 2018 года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens, сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Насколько сегодня мы знаем о графике, первый квартал 2018 года - уже могут быть запущены первые блоки", - сообщил он. По словам министра, власти не ожидают, что проект не будет реализован, даже если турбины отзовут, передает РИА Новости.

"Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации, и компания реализует (проект - ред.) в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством", - отметил Новак.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции Евросоюза, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из отечественных компонентов. Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" - "Технопромэкспорт" сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке.

Однако позже Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, были перемещены в Крым. Siemens намерен инициировать уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.

"Технопромэкспорт" строит две газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую очередь - в марте 2018 года. Однако в июне глава Минэнерго говорил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в 2018 году, ближе к началу года.