В России заявили о готовности изменить параметры контракта по газу

Министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности российской стороны изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной, пишет ТАСС.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - объяснил российский министр.

Вместе с тем он отметил, что цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - подчеркнул Новак.

При этом он заверил, что это будет выгодно европейским потребителям.

Европейский союз выступает за подписание долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину.