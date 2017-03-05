В Ровненской области арестовали всех директоров лесхозов - Аваков

В Ривненской области арестовали всех директоров лесхозов - Аваков

В Ровненской области проведена спецоперация по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки, в результате которой было арестовано 10 человек.

Об этом на своей странице сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки. ... 10 задержанных в "Лесном деле", - написал Аваков.

Он сообщил, что сегодня, 5 марта, задержали и.о. начальника и экс- руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ривненской области и 8 директоров лесхозов. "Которые "добросовестно" работали даже в выходные дни", - с иронией добавил министр.

Как уточнил министр, арестовали всех директоров лесхозов области.

По словам Авакова, чтобы спокойно работать "по закону", директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок.

Кстати, бывший руководитель ушел со своего поста месяц назад. Его "дело" продолжил новоназначенный начальник, говорит Аваков.

"15 тысяч евро и 5 тысяч долларов привезли директора лесхозов руководству управления. Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений", - написал Аваков и добавил: "Коррупция в классическом виде, качественно задокументированы и те кто брал и те кто давал".

Он поблагодарил сотрудников Управления защиты экономики в Ровненской области ДЗЭ Нацполиции и военной прокуратуры за прекрасную работу и оперативное задержание.

"Шаг за шагом уничтожим коррупцию", - подытожил министр.