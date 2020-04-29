В Офісі президента пояснили, чому доставлені на літаку "Мрія" маски продаються в "Епіцентрі"

Доставлений в Україну літаком "Мрія" вантаж із захисними масками був частково гуманітарним і частково комерційним. Це пояснює продаж цих масок в мережі "Епіцентр", передає слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка "Українська правда".

"Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак оплачувався не з державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами", - повідомив він.

Тимошенко додав, що гуманітарний вантаж везли для постачань у лікарні та інші установи, а комерційний - для продажу.

Раніше "Українська правда" опублікувала лист на бланку нардепа і співвласника "Епіцентру" Олександра Гереги, який був адресований меру Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити маски, які були доставлені на "Мрії", в його торговельній мережі.

Фото: pravda.com.ua

Нагадаємо, що 23 квітня літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну рекордний обсяг медичного вантажу. Повідомлялося, що прибули 12 мільйонів масок для лікарень і аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів і понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту.