В СБУ назвали причину обысков в офисах Укргаздобычи

СБУ заявляет, что в госкомпании был организован механизм хищения денег путем предоставления охранных услуг

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры разоблачили должностных лиц ОАО Укргаздобыча на выводе денег из общества. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным СБУ, правоохранители установили, что чиновники главного офиса Укргаздобычи и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг.

В СБУ напомнили, что законодательство запрещает осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности. Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 млн грн, которые затем обналичили и присвоили участники сделки. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сегодня, 8 февраля, правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях ОАО Укргаздобыча в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур. Продолжается досудебное следствие.

В свою очередь глава правления ПАО Укргаздобыча в Facebook прокомментировал обыски в компании так: "Вы хотите знать, как в Украине продвигаются реформы? Вот так и продвигаются - вечером реформы, утром обыски. [...] Мы открыты и нам нечего скрывать. Мы всегда отвечаем на законные требования правоохранительных органов. Я лично вчера потратил 3 часа на общение со следователем ГПУ. Все цивилизовано, договорились о встрече, ответил на все вопросы. Инвест-климат, привлечение иностранных инвестиций? Ага, не забывайте предупредить инвесторов о маски-шоу. 4 раза в год".