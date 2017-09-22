В СБУ сообщили, что предупредили возникновение чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной станции

Должностные лица атомной станции заплатили более 18 млн грн за некачественно проведенные работы по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции, сообщили в СБУ.

Оперативники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили многомиллионную сделку при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая создавала предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации и экологической катастрофы, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В спецслужбе рассказали, что в начале 2016 года должностные лица ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений двух энергоблоков атомной станции.

"Правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определения сейсмостойкости оборудования составлены с многочисленными нарушениями. Они также не прошли обязательную экспертизу и согласование в государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Несмотря не это, должностные лица атомной станции подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 млн. грн", - отметили в СБУ.

Согласно заключению профильных экспертов, разработанная документация не соответствует требованиям и не дает объективной оценки сейсмическим угрозам оборудованию и трубопроводам станции.

"Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы. В рамках открытого уголовного производства одному из ведущих инженеров станции сообщено о подозрении", - подчеркнули в СБУ.

Инженера подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в служебном подлоге.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2001739670056028

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Шесть энергоблоков атомной станции были введены в эксплуатацию в период с 1984 по 1995 годы. ЗАЭС производит до 22% электричества в Украине.