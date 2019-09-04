В Сенате заявили, что США могут остановить Северный поток-2

По мнению сенатора Теда Круза, у законопроекта о санкциях против Северного потока-2 есть все шансы

Американский сенатор Тед Круз заявил, что США могут остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, пишет Радио Свобода.

"Достаточно убидительным" признаком этого Круз считает июльское голосование в комитете иностранных дел Сената с результатом 20 против двоих за санкции против потока. Они предусматривают ограничения в отношении судов, которые строят газопровод в Балтийском море.

Тед Круз напомнил, что в мире существует лишь пять компаний, которые могут проводить такие работы.

"Лучшее, что мы можем сделать - это лишить президента России Владимира Путина денег из-за его агрессивного милитаризма", - заявил Круз.

Северный поток-2 хотят пустить в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В России обещают запустить газопровод в конце 2019 года, но из -за позиции Дании строительство может затянуться на восемь месяцев. Дания все еще не разрешила прокладку Северного потока-2 в своей экономической зоне.

Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта.

США и Румыния заявили об оппозиции Северному потоку-2. Тем временем, он готов на 75%