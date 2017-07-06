В Siemens отрицают, что поставляли турбины в Крым

Немецкая компания Siemens отрицает, что она, в обход санкций, поставила в оккупированный Крым свои газовые турбины для строительства электростанции

Об этом сообщил пресс-центр компании.

В сообщении говорится, что немецкий концерн Siemens опровергает информацию о том, что его продукция могла попасть в Крым в обход санкций, поскольку компания ответственно относится к их выполнению.

"У нас нет оснований считать, что газовые турбины, упомянутые в новостях, были доставлены в Крым", - говорится в сообщении.

Также Siemens отрицает, что когда-либо заключал контракт с ОАО "Технопромэкспорт", который накануне упоминался в прессе как другая сторона сделки, на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму.

"Компания Siemens всегда ведет свой бизнес в политико-правовых рамках. Поэтому Siemens уважает решение по санкциям и, конечно же, будет соблюдать их положения", - уверяют в компании.