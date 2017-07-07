В Siemens заявили о начале расследования поставок РФ турбин в оккупированный Крым

Немецкая компания Siemens заявила о создании рабочей группы по расследованию сообщений о поставке Россией газовых турбин в оккупированный Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих источников.

"У нас нет достоверных данных о фактических поставках наших турбин в Крым, однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду целевых групп для расследования вопроса, который усердно работает над разъяснением фактов", - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что будут принимать все возможные меры для предотвращения незаконного использования их оборудования в обход договорных соглашений.

"Если бы были какие-либо повторные маршруты недавно приобретенных турбин в Крым, это было бы явным нарушением договорных соглашений. Siemens принял все возможные юридические меры и примет оперативные меры для предотвращения незаконного использования оборудования, например, он не будет предоставлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии", - сообщили в Siemens.

Напомним, 5 июня сообщалось, что Российская Федерация завезла в оккупированный Крым две газовые турбины Siemens немецкого производства в обход санкций.