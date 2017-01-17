В Совете НБУ решили засекретить заседание о состоянии валютного рынка

Заседание совета Национального банка Украины пройдет во вторник 17 января в закрытом режиме. Об этом Українським Новинам сообщили источники в банковских кругах.

Заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о ситуации на валютном рынке Украины, запланировано на 12.00.

По информации собеседника агентства, накануне все приглашения экспертам для участия в мероприятии были отозваны.

Как сообщали Українськи Новини, на прошлой неделе гривна обесценилась почти на 8 % - курс упал с 27 до 29 гривен за доллар.

По оценке экспертов, падение курса произошло из-за увеличения спроса на валюту, который возник после увеличения объема налички на рынке в результате выплаты социальных платежей и возмещения НДС.

НБУ начал выходить на межбанк для снижения спроса на валюту лишь 13 января, когда курс достиг 29 грн за доллар.