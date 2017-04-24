В список "доступных лекарств" добавят несколько детских препаратов

В перечень "Доступные лекарства" будут добавлены препараты, которые можно назначать детям. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман при посещении вместе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной аптеки "Славутич" в Шевченковском районе Харькова, сообщает Укринформ.

"Мы учтем пожелания руководства области о внесении в перечень дополнительного числа лекарств, которые можно назначать детям, поскольку в данный момент таких препаратов мало", - отметил Гройсман. При этом он не уточнил, какие именно препараты для детей пополнят список лекарств, доступных по реимбурсации.

По его словам, правительство будет находить и решать проблемы, "если они есть". "Средств у нас достаточно, система построена качественно и в интересах граждан, поэтому мы будем только совершенствовать работу", - добавил Гройсман.

По его словам, нужно время, чтобы дойти до каждого уголка: "Это особо касается сельской местности, где аптеки будут участвовать в программе "Доступные лекарства".

Ранее Минздрав опубликовал перечень лекарств, стоимость которых будут компенсировать.

В Украине не хватает 30% врачей, а половина тех, кто работает - пенсионеры.