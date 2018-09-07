В столице активнее всего застраиваются Голосеевский и Шевченковский районы

Динамика предложения на рынке новостроек показывает, что Голосеевский район Киева - самый застраиваемый в столице. Об этом сообщается в аналитическом материале специализированного портала Столичная недвижимость, пишет УНН.

В Голосеевском районе расположено наибольшее количество ЖК, представленных на рынке (17%). В пятерку районов Киева, где идет массовая жилая застройка, попали Шевченковский (16%), Соломенский (13%), Печерский (12%) и Дарницкий (11%).

Плотно продолжает застраиваться именно Печерск (наименьший район Киева), где на 27 квадратных километров площади приходится 26 новых ЖК.

Как сообщал УНН, наибольший столичный застройщик "Киевгорстрой" не видит причин говорить о снижении темпов строительства.

Напомним, в работе у компании на сегодняшний день - 87 объектов на разной стадии строительства, в активной фазе - 39, общий строительный задел компании - 2,5 млн кв. м. В этом году "Киевгорстрой" начал строительство 5 новых объектов - по ул. Просвещения, по переулку Коломыйскому, на Богатырской "Итальянский квартал", по ул. Причальной и Клеманской два больших ЖК, и до конца года будут начаты работы еще по 5 объектам.