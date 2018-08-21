В суде над Насировым зачитали еще 24 страницы обвинения, осталось 490

В Шевченковском районном суде Киева 20 августа состоялось заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на нем Насирову отказали в отмене ареста 50 тысяч долларов и зачитали еще 24 страницы обвинительного акта.

В целом он состоит из 774 страниц, пока что зачитали только 284 из них.

"К сожалению, из-за постоянных заявлений, ходатайств, жалоб и т.д. и необходимости их рассмотрения судом постоянно сокращается время, выделенное на зачитывание обвинительного акта", - заявили в САП.

Насирову вменяют злоупотребление властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебный подлог (ч.1 ст.366 УК).

По версии следствия, глава ГФС причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года Насиров принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".

Насирова судят с конца 2017 года, но пока что не дошли даже до середины обвинительного акта.