В течении трех лет почти 1000 госпредприятий будут приватизированы

На приватизацию пойдут 893 государственные предприятия в течение 2017-2020 годов.

Соответствующий список обнародовало Министерство экономического развития и торговли, пишет ТСН.

В Украине в целом насчитывают 3444 госпредприятия. В списке на частичную или полную приватизацию немало крупных предприятий, среди которых - Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Центрэнерго, "Аграрный фонд", Турбоатом.

Также во временную эксплуатацию частным компаниям отдадут 359 госкомпаний. В списке есть международные аэропорты "Борисполь" и "Львов", многие предприятия Государственного агентства лесных ресурсов, лесхозы, региональные службы автомобильных дорог.

В государственной собственности останутся 378 предприятий - "Нафтогаз Украины", Энергоатом, Энергорынок, Чернобыльская АЭС, Укргидроэнерго, Укрзализныця и другие.

1255 госкомпаний ликвидируют. Еще 195 государственных предприятий расположены на территории аннексированного Россией Крыма, а 364 - на оккупированной части Донбасса.

UBP

http://ubp.com.ua/news/2017/07/24/140369