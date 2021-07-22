Вітренко не вірить в гарантії Німеччини щодо Nord Stream 2

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував повідомлення про домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", наголосивши, що третя сторона не може гарантувати транзит газу через територію України. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу по території України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але виникає питання - яка ціна цих гарантій, тому що Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим. Чи можна вірити, якщо хтось пообіцяє за Росію? Не можна вірити навіть тому, що Росія сама пообіцяє. Ми це проходили на практиці. Я особисто вів переговори з "Газпромом" і підписував контракт на транзит. На практиці, вони приходять на переговори і кажуть: "Ми не знаємо про що ви й з ким говорили без нас", - наголосив Вітренко.

При цьому Вітренко вважає, що у Вашингтоні позицію України підтримують.

"Обидві провідні партії США - і демократи, і республіканці - підтримують нашу боротьбу проти "Північного потоку-2". Вони розуміють, що це геополітичний проект і він ніколи не повинен працювати", - каже Вітренко.

Він висловив надію на те, що США введуть санкції проти Nord Stream AG і проект буде зупинений.

"Наша позиція незмінна: "Північний потік-2" - це загроза для безпеки України та всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принципи "ніяких домовленостей про Україну без України" будуть дотримані. Також "Північний потік-2" - це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо як інші країни, особливо країни-лідери західного світу можуть домовлятися про проект Кремля", - заявив Вітренко.

Раніше у вівторок заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США і Німеччина досягли домовленостей по "Північному потоку-2". Згідно з угодою, Німеччина зобов'язується добиватися продовження на 10 років угоди між Києвом і Москвою щодо транзиту газу. Дія даної угоди закінчується у 2024 році.

Після оприлюднення угоди канцлер Німеччини Ангела Меркель подзвонила Путіну, щоб обговорити Мінські угоди та "Північний потік-2".

Нагадаємо, що опубліковано текст угоди США і Німеччини про "Північний потік- 2".

За матеріалами: Укрінформ



