Вітренко пішов із "Нафтогазу"

16 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершив роботу в компанії, про це він написав у Facebook.

"Друзі, сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України", - повідомив Вітренко. - Лишаючи в "Нафтогазі" великі напрацювання (та гроші від "Газпрому" - напрям, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України".

Він заявив, що всі роки роботи в компанії "робив усе, аби захищати нашу з вами гідність та відстоювати нашу енергетичну незалежність".

Вітренко співпрацював із "Нафтогазом" із 2002 року. Він був радником керівників компанії, у 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. 2014 року повернувся в "Нафтогаз", був директором із розвитку бізнесу, із 2018-го був виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України у спорах із "Газпромом" про закупівлю і транзит російського газу.

13 травня 2020 року він повідомив, що за два місяці його звільнять у зв'язку зі скороченням посади. Вітренко вважає, що ефективний захист інтересів України у відносинах із "Газпромом" більше не є пріоритетом компанії, і саме з цим пов'язане його звільнення. Вітренко також розкритикував роботу голови правління НАК Андрія Коболєва і назвав його неефективним управлінцем.

Коболєв відповів, що будь-який співробітник має приносити користь компанії, яка платить йому зарплату, й іноді "цінність людини стає нижчою, ніж компанія на неї витрачає".

У НАК заявили, що посаду виконавчого директора скоротять у межах трансформації компанії, що покликане усунути дублювання функцій, спростити взаємодію підрозділів та підвищити ефективність роботи.