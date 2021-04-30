Вітренко розповів, за яких умов в Україні можуть знизити ціну на газ

Нове керівництво "Нафтогазу" у співпраці з "Укргазвидобування" має намір опрацювати можливості збільшення видобутку і, відповідно, розвитку ринку. Це має сприяти зниженню цін на газ в Україні.

Про це заявив новопризначений голова "НАК Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми з керівництвом "Укргазвидобування" опрацьовуватимемо як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку, що й має привести до того, щоб ціна була зрозумілою і прийнятною, а простою мовою - нижчою. "Укргазвидобування" має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх", - висловився Юрій Вітренко.

Також знизити ціни, за словами Вітренка, можна шляхом тиску "Нафтогазу" на "Газпром". Він пояснив, що йдеться не про відновлення прямих закупівель газу в Росії, а про те, що газ, який держава купує у європейських компаній, буде дешевшим.

"Інша ініціатива, яку ми почали ще в міністерстві, - це діджиталізація, яка допоможе зрозуміти, скільки люди платять за газ, яка в них спроможність, та забезпечить легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує. Тому "Нафтогаз" буде також допомагати державі діджитилізувати всі ці процеси, зробити їх простими і прозорими, сприяти ефективному наданню допомоги", - підсумував Вітренко.

Вітренко повідомив, чого очікувати українцям від цін на газ упродовж року Від 1 травня в Україні почне діяти фіксована ціна на газ: яка саме

Вже з цієї суботи в Україні здорожчає газ. Постачальники опублікували нові тарифи. У більшості областей встановили його на рівні 8 гривень за кубометр. А от на Буковині, наприклад, є і по 13. Діятимуть розцінки не місяць, як раніше. А цілий рік - аж до кінця квітня 2022. Споживачів на нові тарифи переведуть автоматично, без додаткових заяв. В уряді зміни поки не коментували. Утім, саме Кабмін вимагав їх впровадити, аби убезпечити споживачів від коливання цін.



