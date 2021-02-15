Вітренко запропонував Кабміну негайно вигнати Коболєва з Нафтогазу

Уряду запропонували змінити главу Нафтогазу та його Наглядову раду. Міністр Юрій Вітренко вважає, що для цього є декілька причин.

Юрій Вітренко, який тимчасово виконує обов'язки міністра енергетики, запропонував прем'єру Денису Шмигалю негайно розв'язати питання щодо зміни керівництва Нафтогазу, який очолює Андрій Коболєв, а також призначити новий склад його Наглядової ради.

Зокрема, за словами Вітренка, для цих кадрових перестановок є кілька причин , йдеться в листі чиновника Шмигалю від 12 лютого, який є в розпорядженні LB.UA:Невиконання показників з видобутку газу, які були затверджені урядом, і плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 року Наглядова рада НАК затвердила бізнес-план дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким, зокрема, встановлено прогноз видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд куб.метрів у 2019 році, і 14,9 млн куб. метрів в 2020 році. Це, зазначає Вітренко, суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 No161-Р і постановою від 26.04.2017 No351 Про затвердження Основних принципів здійснення державної власності АТ НАК Нафтогаз України, згідно з якими видобуток повинен скласти в 2019 році не менше 18,2 млрд.куб. метрів газу, в 2020 році - не менше 20,1 млрд. куб. метрів.Подальші плани щодо скорочення видобутку газу

Вітренко зазначає, що на період 2021-2025 років НАК очікує скорочення видобутку - прогнозні обсяги в 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб.метрів за різними сценаріями.Результати ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу України

За період з 01.10.2018 по 31.12.2019, проведеної Держаудитслужбою, якими встановлені порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд гривень.

Виявлені офісом великих платників податків ДПС порушення в АТ Укртрансгаз на суму 37,3 млрд гривень призвели до заниження сплачених Нафтогазу України дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

"Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену в додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва Нафтогазу України, припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ НАК Нафтогаз України та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.

Вітренко пропонує провести аудит ефективності діяльності Нафтогазу України та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогазу.

Зазначимо, звільнити голову НАК може лише Наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 чинних членів - 2 від держави та 3 незалежних. Разом із тим згідно зі статутом НАК (П.68), збори акціонерів, якими є Кабінет міністрів, можуть достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких його членів і призначити новий склад або окремих членів цього органу.Енергетична незалежність від Росії - про що повідомлялося раніше: 1 лютого дві українські компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що одним з його головних завдань на посаді буде від'єднання України від енергосистеми з Росією і Білоруссю. При цьому Вітренко підкреслив, що такий крок буде в інтересах України, її енергетичної безпеки.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з Росії, якщо підготується до наступного опалювального сезону, зокрема, належним чином відремонтує атомні енергоблоки та блоки ТЕС.

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