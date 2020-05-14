Вітренко засумнівався у здібностях Зеркаль вести переговори з "Газпромом". Дипломатка відповіла

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і радниця голови компанії, колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вступили в заочну дискусію в соцмережах.

14 травня стало відомо, що Зеркаль доручили захист компанії в міжнародних арбітражах та іноземних судах у спорах із Росією та "Газпромом".

Вітренко зазначив у Facebook, що ексзаступниця міністра багато допомагала команді "Нафтогазу" під час тристоронніх консультацій (Україна - Росія - ЄС) та в інших питаннях.

"Водночас я маю звернути увагу на ряд моментів, щоб імідж Лани не був використаний для "прикриття" - мовляв, не переживайте, є гідна заміна Вітренку (хоча мова йде лише про частину того, за що я відповідаю). По- перше, Лана не брала участі у Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому", реальних переговорах із "Газпромом", організації поставок газу з Європи. Тому є питання щодо релевантного досвіду", - написав топменеджер, який 13 травня повідомив про скорочення його посади, що передбачає його звільнення за два місяці.

Зеркаль - юристка і дипломатка, а для дорученої їй роботи треба бути економістом високого класу, вважає Вітренко.

"Навіть арбітраж у Стокгольмі - це комерційний арбітраж, це передусім про гроші і про економічну сутність. Схожа ситуація з позовами "Нафтогазу" щодо активів у Криму. Моя роль та роль моєї команди полягала в тому, щоб обґрунтувати фінансові втрати "Нафтогазу" і вимагати відповідну компенсацію. Відповідний економічний аналіз того, що ми робимо, - це, без удаваної скромності, "вища математика", - заявив виконавчий директор НАК.

Зеркаль у своєму Facebook парирувала, що і питання правового протистояння РФ і "Газпрому", і представлення інтересів НАК у США, ЄС та міжнародних організаціях їй добре знайомі.

"Реалізація цих завдань є природним і логічним продовженням місії, яку я реалізовувала протягом попередніх шести років у Міністерстві закордонних справ, представляючи державу у процесах проти РФ. Оптимізму також додає досвід співпраці з попередньою командою та їхні напрацювання. Тому я щиро розраховую на їхню підтримку і взаємодію, бо ж ми всі зацікавлені у перемозі і працюємо в інтересах компанії та України, а отже, питання "авторства та співавторства" не мають ставати на заваді", - вважає радниця голови правління НАК "Нафтогаз".

У НАК заявляли, що посаду виконавчого директора буде скорочено в межах трансформації групи, що покликана усунути дублювання функцій, спростити взаємодію підрозділів і підвищити ефективність роботи.