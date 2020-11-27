В Україні 10% підприємців опинились на межі банкрутства за період карантину - ООН

В Україні 10% підприємців малого та середнього бізнесу від початку карантину опинились на межі банкрутства й незабаром підуть з бізнесу, тому уряд України має продовжувати надання підтримки.

Про це повідомила постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Дафіна Герчева.

"Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства. Вони потребують фінансових стимулів та інших гарантій підтримки, щоб мати можливість продовжувати працювати", – сказала Герчева.

Також вона зазначила, що у період кризи мають бути напрями політики, які сприятимуть зростанню і створенню робочих місць.

За її словами, з оцінки соціально-економічного впливу коронавірусної інфекції, проведеної ПРООН, випливає, що до кінця 2020 року понад 9 млн людей опиняться у фінансовій скруті.

"З травня 2020 року понад 4 млн осіб були зареєстровані як безробітні. Проте ми вважаємо, що насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика", – зазначила Герчева.

Постійний представник ПРООН в Україні зазначила, що існує дуже тонка межа між тим, щоб дотримуватися протоколу реагування на коронавірус, забезпечуючи нормальне функціонування економіки.

Законопроект про підтримку підприємців

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантину.

У цьому проекті закону передбачені виплата одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання для збереження робочих місць найманих працівників та одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За матеріалами Інтерфакс-Україна