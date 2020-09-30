В Україні буде 5G: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв'язку

Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв'язку на 2020-2022 роки. Він дозволить у подальшому впровадити в Україні зв'язок стандарту 5G.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "частиною цього плану стане положення, яке дозволить у подальшому впровадити в Україні 5G".

За його словами, якщо план буде реалізований, користувачі отримають доступ до актуальної інформації про покриття та якість зв'язку, а оператори вирішать існуючі проблеми користування радіочастотним ресурсом.

План передбачає затвердження оновлених показників якості послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) і доступу в інтернет у мережах мобільного зв'язку.

Також має бути імплементовано низку актів законодавства ЄС, що стосуються питань якості, доступності та стандартів надання телекомунікаційних послуг.