В Україні достатньо газу для населення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатньо газу для населення. За його словами, запасів газу для споживачів достатньо за меншими цінами порівняно з європейськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - заявив президент.