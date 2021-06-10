В Україні хочуть звільнити від податків деякі підприємства

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу в частині звільнення від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Урядовий портал.

"Ми пропонуємо звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Цим кроком ми також закликаємо великі підприємства починати роботу в Україні, інвестувати тут і створювати нові робочі місця", - зазначив прем'єр.

Також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначене для некомерційних цілей.

Крім того, уряд активно готується до оновлення частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, зокрема ведеться робота з європейськими партнерами над прогресом на отримання "промислового безвізу".

29 жовтня 2020 року в Україні розпочала роботу попередня оцінна місія ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів. У грудні міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна і ЄС домовилися про підписання промислового безвізу за деякими видами продукції з доданою вартістю. 18 травня експерти місії Європейського Союзу позитивно оцінили імплементацію в Україні законодавства, необхідного для підписання угоди про "промисловий безвіз".