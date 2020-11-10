В Україні майже 800 держпідприємств показали прибуток за перше півріччя

Близько 800 із 1,5 тисячі діючих державних підприємств показують прибуткову діяльність за підсумками першого півріччя.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами глави уряду, в Україні загалом близько 3900 державних підприємств. Частина з них передана Фонду держмайна на приватизацію, водночас близько 1,5 тисячі держпідприємств провадять господарську діяльність. Решта ж або занепали, або в банкрутстві, або ж це нерухомість, яку приватизовуватимуть через ФДМУ.

"Із 1,5 тисячі підприємств близько 800 показують за перше півріччя прибуткову роботу... Близько 100 підприємств показують роботу "в нуль", решта підприємств показують збитки", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що уряд підтримує курс на скорочення участі держави в економіці і приватизацію держпідприємств.

Водночас, зауважив Прем'єр-міністр, державні банки наразі забезпечують половину ринку банківських послуг, і політичного впливу на них немає.

За словами Шмигаля, державні банки будуть поступово - повністю або частково - віддавати на приватизацію.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України для приватизації у 2020 році отримав 530 підприємств.