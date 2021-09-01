В Україні підвищать стипендії студентам

Уряд збільшить стипендії для учнів профосвіти, студентів фахової передвищої та вищої освіти - зокрема в закладах профосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, студенти вишів отримають підвищення в 1,5 раза.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо рішення щодо стипендій. Уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", - сказав Шмигаль.

Так, в закладах профосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, студенти вишів отримають підвищення в 1,5 раза.

Шмигаль нагадав, що останнє підвищення стипендій відбулося в листопаді 2017 року.