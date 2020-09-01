В Україні підвищили мінімальну зарплату і пенсію

В Україні з від сьогодні, 1 вересня, підвищились мінімальна зарплата і мінімальна пенсія. 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" No 822, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

Про це пише УНІАН.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня поточного року зросла до п'яти тисяч гривень на місяць.

Підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч гривень, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч гривень.

Разом із тим, з урахуванням зростання мінімальної зарплати Кабінет міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня 2020 року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери в 2225 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 25 серпня. 6 серпня президент Зеленський ініціював внесення змін до держбюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня цього року.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.

Мінімальна пенсія в Україні: на скільки зросла

Мінімальна пенсія з 1 вересня зросла на 110,8 гривні - до 2 тисяч гривень внаслідок підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч гривень.

Підвищення мінімальної зарплати є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Як зросла мінімальна пенсія

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривні (4723 гривні х 40%) до 2 тисяч гривень (5 тисяч гривень х 40%). Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

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