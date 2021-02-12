В Україні подорожчав весь алгоколь, крім столового вина

Із січня 2020 року по січень 2021 року в Україні подорожчали пиво, горілка та сигарети вітчизняного виробництва, столове вино подешевшало на 0,1%, до 66,68 грн за 0,75 л.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із січня 2020 року по січень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 4,0% (до 17,93 грн за 0,5 л); горілка - на 1,0% (до 92,96 грн за 0,5 л); вина столові подешевшали на 0,1% (до 66,68 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у січні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 44,4 грн за пачку (20 шт.), що на 22,0% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру - по 39,35 грн за пачку (дорожче на 20,7%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у січні 2021 року проти грудня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти січня 2020 року вони зросли на 6,1%.