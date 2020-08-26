В Україні посилюється контроль за офіційним працевлаштуванням

Сьогодні, 26 серпня, повідомляється, що Державна служба з питань праці з 1 вересня посилить контроль за офіційним оформленням роботодавцями трудових відносин з працівниками.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Пенсійного фонду.

"Чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками", - наголошується в повідомленні.

За даними Держслужби праці, існують 11 підстав для проведення інспекційних перевірок дотримання законодавства в цій сфері:

- за зверненням працівника про порушення законодавства про працю;

- за зверненням фізособи про порушення правил оформлення трудових відносин;

- за рішенням керівника Держслужби праці після аналізу інформації з ЗМІ та інших джерел;

- за рішенням суду;

- за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду, правоохоронних органів;

- за інформацією Держстату, Державної податкової служби, Пенсійного фонду;

- за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників;

- за дорученням прем'єр-міністра України;

- за зверненням уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

- за запитом народного депутата;

- в разі невиконання вимог припису.

Завдання інспектора - перевірити, чи виконує бізнес законодавство про працю, зокрема:

- оформлені трудові відносини з працівниками;

- своєчасна виплачується їм зарплата;

- чи дотримуються державні гарантії у сфері оплати праці: щорічні відпустки, оплата роботи в понаднормові години тощо;

- скільки часу фактично працює той чи інший співробітник.

До юридичних осіб та фізособам-підприємцям, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, може бути застосована фінансова (ст. 265 Кодексу законів про працю) і адміністративна відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Фінансова відповідальність застосовується до юридичних осіб та фізособам- підприємцям (ФОП), якщо вони є роботодавцями, а адміністративна відповідальність - до посадових осіб підприємств, а також до ФОПам. Фінансова відповідальність може застосовуватися одночасно з адміністративною.

Можлива адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства - штраф від 8500 до 34 000 грн.

Можлива фінансова відповідальність - штраф від 47 200 до 141 700.

Також законодавство передбачає можливу кримінальну відповідальність за порушення в даній сфері: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до шести місяців.