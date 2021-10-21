В Україні прискорилося зростання цін на житло - Держстат

Ціни на житло в Україні в липні-вересні 2021 року зросли на 15,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

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За даними відомства, ціни на первинному ринку зросли на 14,3%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 16,3%, найменше - двокімнатні (на 13,4%).

На вторинному ринку житло подорожчало за рік на 17%. Найменше додали в ціні трикімнатні квартири - 15,8%, найбільше - двокімнатні (18,4%).

Проти другого кварталу (квітень-червень) 2021 року житло подорожчало на 3,6%.

На первинному ринку ціни зросли на 2,6%.

У той час як на вторинному - 4,5%.

За квартал найбільше додали в ціні однокімнатні квартири - 5,3%, найменше - трикімнатні (3,7%) на вторинному ринку.

За підсумками другого кварталу ціни на житло виросли на 14% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року: на первинному ринку виросли на 12,8%, на вторинному - на 14,7%.

У 2021 році запрацювала урядова програма доступної іпотеки під 7%. У жовтні стало відомо, що уряд хоче зробити доступну іпотеку "для всіх" під 5%.