В Україні прогнозується зростання площ під лохиною мінімум на 600 га на рік

В Україні, за прогнозами експертів, зростання площ під лохиною на найближчі роки очікується мінімум на 600 га на рік. І якщо кількість плантацій під лохиною зростатиме прогнозованими темпами, то на ринок цієї ягоди в Україні чекають великі потрясіння. І в цій ситуації на ньому залишаться лише найефективніші гравці.

Таку думку висловив Євген Харлан, директор зі стратегії та розвитку компанії «Нікдарія» (TM IBerry), під час 17-ї міжнародної конференції «Овочі та фрукти України-2021». Нові інвестиційні можливості», повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

За його словами, прогнозувати сьогодні як розвиватиметься ситуація на ринку лохини неможливо, оскільки гравці ринку не мають ряд важливих показників, які необхідні при цьому.

«Тим часом у нас є два способи аналізу ситуації на ринку. Перший спосіб – аналіз даних виданих державних компенсацій вартості саджанців, а другий – спілкування з виробниками посадкового матеріалу щодо планів їх продажу наступного сезону. Виходячи з цих даних, ми робимо висновок, що щорічно площі під лохиною збільшуються, як мінімум, на 600 га», – відзначив Харлан.

Також експерт зауважує, що ягідний бізнес компанії «Нікдарія» стартував у 2016 році, а посадка саджанців лохини проводилася протягом 2017-2018 років. І лише зараз компанія вийшла на перші необхідні обсяги виробництва, щоб отримати самоокупність господарства за результатами сезону.

При цьому компанія «Нікдарія» на сьогодні входить до топ-5 найбільших виробників лохини в Україні. Під цю культуру тут відведено близько 100 га площі.

Євген Харлан відзначає, що варто враховувати і такий важливий економічний процес в Україні, як дефляція та його вплив на ягідний бізнес.

«Інфляція в Україні за підсумками року, швидше за все, становитиме близько 10%. Але більш ефективно і правильно говорити про дефляцію. Вона складає 24%. Про що це каже? Про те, що якщо ви свою продукцію цього року не продавали дорожче ніж на 24%, то фактично ви зазнали втрат в абсолютних показниках. Це звучить дуже страшно, тому що наше господарство реалізовувало лохину в поточному сезоні не дорожче, ніж минулого року, а навпаки – дешевше. Якщо дивитися на це у номінальних показниках, то ми реалізовували лохину дешевше на 24% – якраз на показник дефляції. При цьому у нас збільшилася собівартість виробництва, але при цьому ми не виграли», – додає фахівець.

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