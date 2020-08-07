В Україні розпочали брати збір за виліт пасажира

В Україні розпочали стягувати державне мито за кожного пасажира, що вилітає з українського аеропорту. Відповідний закон набув чинності 7 серпня. Закон передбачає стягнення і за вантаж.

Також закон визначає особливості стягнення держмита і за кожну тонну вантажу, який вивозять з України літаками. Про це інформує "РБК-Україна".

Які розміри стягнень: за пасажира, що подорожує в межах України, - 0,5 долара; за пасажира, який мандрує за кордон, - 2 долари; за кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долари; за тонну вантажу, що перевозять за кордон або ввозять в Україну, - 10 доларів.

Зазначимо, що держмито не будуть стягувати у таких випадках: перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги; у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха та інших подій; санітарних авіарейсів.

Категорії пасажирів, які звільняються від збору: пасажири, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; діти у віці до двох років; транзитні пасажири; пасажири з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

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