В Україні стартувала податкова амністія: хто може декларувати доходи

З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 в Україні буде діяти добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб, так звана "податкова амністія". Вона дає можливість легалізувати доходи, отримані в "тіні".

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Право на амністію надається фізичним особам - резидентам України та нерезидентам, які на момент придбання активів / доходів були резидентами України.

Не мають права скористатися пільговим декларуванням ті, хто починаючи з 1 січня 2005 року працював на державній службі (закон не дає можливості "відмити" корупційні доходи), а також особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до законодавства України.

Pакон звільняє від адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в разі легалізації активів. Однак за несплату податків загрожує штраф , позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна. При цьому максимальний штраф може досягати 425 тисяч гривень.

Детальніше з порядком одноразового (спеціального) добровільного декларування можна ознайомитися тут.