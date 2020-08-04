В Україні істотно підвищили ціну на газ для населення

Нафтогаз встановив ціну на газ для населення в серпні на рівні 3,24 грн за куб. м, що на 9% вище, ніж попереднього місяця.

Про це повідомляє пресслужба газопостачальної компанії.

Відзначається, що ціна вказана з ПДВ, але без врахування вартості розподілу (доставки) газу в рамках тарифу "Місячний".

"Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК Нафтогаз України становить 3,24 грн за куб. М з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки) у рамках тарифу Місячний. Ціна газу зросла на 0,27 грн за куб. через те, що ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду ", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі відзначили, що із завершенням дії режиму регульованих цін на газ для населення (ПСО), компанія буде публікувати ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

До 1 серпня 2020 року ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною і публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

За інформацією пресслужби, тариф "Місячний" - перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам.

"Зараз всі чинні побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає постоплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт буде платити за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA ", - відзначили в компанії.

У Нафтогазі повідомили, що вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.

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