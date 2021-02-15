В Україні створять житлово-комунальну інспекцію, - міністр Чернишов

В Україні ймовірно з'явиться новий орган, який зможе перевіряти обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"У Верховній Раді є два законопроєкти - 4403 і 4404. Їх ухвалення дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр у відносинах між споживачем і виконавцями послуг, позитивний результат від якого передусім відчує кінцевий споживач", - зазначив він.

Олексій Чернишов пояснив, що інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і стежити за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.

Крім того, серед обов'язків Державної житлово-комунальної інспекції буде об'єктивна оцінка технічного стану мереж та системи комунальних об'єктів. Її інспектори робитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями громадян.

Також Чернишов наголосив, що сьогодні ніхто не оцінює правильність нарахувань монополістами розміри плати за комунальні послуги. Тому він сподівається, що парламент проголосує за створення інспекції.