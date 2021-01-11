В Україні відновила роботу місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні сьогодні, 11 січня, відновила роботу з перегляду програми stand-by.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

"Місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми Сьогодні відновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", - сказано в повідомленні у відповідь на запит агентства УНІАН.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що на початку січня Україна знову розпочне роботу з місією Міжнародного валютного фонду.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Він наголосив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов'язків у межах програми stand-by. Так, було затверджено реформу митниці та податкової служби, Міністерство фінансів та Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.