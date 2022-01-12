В Україні вводять державне регулювання цін на низку продуктів: список

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на низку продуктів через їх зростання.

Відповідне рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання уряду, інформує УНІАН.

Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на:

- крупу гречану;

- цукор-пісок;

- борошно пшеничне вищого ґатунку;

- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);

- молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

- олію соняшникову;

- яйця курячі категорії С1;

- птицю (тушку курячу);

- масло вершкове з жирністю 72,5%.

Гранична націнка буде діяти до кінця карантинних обмежень.

Також кабінет міністрів запровадив щоденний моніторинг цін на 30 продовольчих та непродовольчих товарів.

Зазначається, що Державна служба статистики має щоденно проводити цей моніторинг та передавати отримані результати Міністерству економіки до 16:00 звітного дня.

Міністерство аграрної політики та продовольства разом з обласними та Київською міською державними адміністраціями мають щотижнево моніторити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, яка потрапила до затвердженого переліку.

Щоденний моніторинг цін запроваджено до низки основних продовольчих товарів. Це:

- овочі (цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, капуста білокачанна);

- м'ясо (курячі тушки, яловичина, свинина);

- пшоно, крупа (вівсяна та гречана);

- хліб житньо-пшеничний, батон, макаронні вироби з м'яких сортів пшениці, борошно пшеничне вищого сорту;

- цукор кристалічний;

- соняшникова олія;

- курячі яйця (категорія С1);

- молочні продукти - сметана (жирністю до 15% включно), вершкове масло (жирністю від 72 до 82,5% включно), пастеризоване молоко у плівці (жирністю до 2,6%).

Аналіз цін торкнеться палива (газ скраплений для автомобілів, дизельне пальне, етанол (розчин 96%), бензин марки А-95) та медикаментів (жарознижувальні препарати (вітчизняні та імпортні), антибіотики (вітчизняні та імпортні), одноразові медичні маски).