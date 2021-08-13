В Україні зібрали майже 40 мільйонів тонн зерна

Станом на 12 серпня зернові та зернобобові культури зібрано на площі 9 млн га (56% до прогнозу) при врожайності 44,1 ц/га; намолочено 39,5 млн тонн зерна.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Так, пшениці обмолочено 6,2 млн га (88% до прогнозу) при врожайності 46 ц/га, намолочено 28,7 млн тонн. Закінчили збирання пшениці аграрії 4 областей.

Ячменю обмолочено майже 2,3 млн га (92% до прогнозу) при врожайності 41,6 ц/га, намолочено 9,4 млн тонн. Закінчили збирання ячменю аграрії 6 областей.

Урожай гороху зібрано на 232 тис. га (96% до прогнозу) при врожайності 23,3 ц/га, намолочено 542 тис. тонн. Закінчили збирання гороху аграрії 18 областей.

Лише за тиждень, із 6 по 12 серпня, намолочено 7,3 млн тонн зерна.

За інформацією міністерства, повністю закінчили збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку сільгосптоваровиробники Миколаївщини, Херсонщини та Полтавщини.

Понад 3 млн тонн зерна намолотили аграрії Дніпропетровської (3 029 тис. тонн), Запорізької (3 020 тис. тонн), Миколаївської (3 248 тис. тонн), Одеської (3 610 тис. тонн), Харківської (3 369 тис тонн) та Херсонської (3 104 тис. тонн) областей.

Понад 2 млн тонн зерна - на рахунку аграріїв Вінницької (2 265 тис. тонн) та Кіровоградської (2 204 тис. тонн) областей.

Лідерами за врожайністю зернових є сільгосптоваровиробники Хмельниччини - 61,4 ц/га.

При цьому вищу за 50 ц/га середню по області врожайність зернових та зернобобових культур мають господарства Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей.

У Мінагрополітики також навели дані про збирання ріпаку. Цю культуру зібрано на площі 950 тис. га (94% до прогнозу) при врожайності 27,5 ц/га, намолочено понад 2,6 млн тонн насіння (+516 тис. тонн за минулий тиждень).

Закінчили збирання ріпаку сільгосптоваровиробники 9 областей, а найвища врожайність у Хмельницькій (34,9 ц/га) та Івано-Франківській (34,8 ц/га) областях.

Як повідомляв Укрінформ, українські аграрії станом на 5 серпня зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур із 46% прогнозованих площ; намолочено понад 32,2 млн тонн зерна.